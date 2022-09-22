Meksika'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Mıchoacan bölgesinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Meksika yeniden sarsıldı.

19 Eylül tarihinde 7.6 büyüklüğünde deprem yaşayan Meksika, yeniden dehşeti yaşadı.

6.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Mıchoacan bölgesinde bu kez 24.1 kilometre derinliğinde 6.7 büyüklüğünde bir depremin oluştuğunu aktardı.

Deprem, başkent Mexico City’de de hissedildi. Kent sakinleri, deprem alarmı çalarken kendilerini dışarı attı.

Can ve mal kaybı yok

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan Meksika’da Pazartesi günü kaydedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetmişti.