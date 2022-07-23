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    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı

    Meksika’da sokakta yapılan bir boğa güreşi etkinliğinde 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
    • 23.07.2022 - 22:22
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 01:30
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    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı

    Meksika'da katılımcıların Xico şehri sokaklarına salınan 18 boğa ile şiddet uygulamadan güreşmesi şeklinde yapılan etkinlik sırasında 17 ambulansın meydana gelebilecek yaralanmalar için hazır bulunduğu bildirildi.

    45 yıldır düzenlenen festival

    Yerel yöneticiler küresel Covid-19 salgını sebebiyle iki yıl ara verildikten sonra bu yıl tekrar yapılan Xiqueada Festivalinin 45 yıldır geleneksel olarak düzenlendiğini belirtiyor.

    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı - Video

    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı #1

    20 binden fazla katılım

    Boğa etkinliklerinin yanı sıra tiyatro ve dans gösterilerinin de gerçekleştirildiği festivale bu yıl 20 binden fazla kişinin katıldığı ve bunun şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğu bildiriliyor.

    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı #2

    Hayvan hakları savunucuları karşı çıkıyor

    İHA'nın haberine göre, festival organizatörleri güreşlerin boğaların haklarına saygı duyularak yapıldığını ifade etse de hayvan hakları savunucuları insanlara ve hayvanlara yönelik şiddetin gerçekleştiği bu etkinliğe karşı çıkıyor.

    Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı #3


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