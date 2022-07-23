Meksika’da sokakta yapılan bir boğa güreşi etkinliğinde 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Meksika'da katılımcıların Xico şehri sokaklarına salınan 18 boğa ile şiddet uygulamadan güreşmesi şeklinde yapılan etkinlik sırasında 17 ambulansın meydana gelebilecek yaralanmalar için hazır bulunduğu bildirildi.

45 yıldır düzenlenen festival

Yerel yöneticiler küresel Covid-19 salgını sebebiyle iki yıl ara verildikten sonra bu yıl tekrar yapılan Xiqueada Festivalinin 45 yıldır geleneksel olarak düzenlendiğini belirtiyor.

Meksika’da boğa güreşinde 4 kişi yaralandı - Video







20 binden fazla katılım

Boğa etkinliklerinin yanı sıra tiyatro ve dans gösterilerinin de gerçekleştirildiği festivale bu yıl 20 binden fazla kişinin katıldığı ve bunun şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğu bildiriliyor.





Hayvan hakları savunucuları karşı çıkıyor

İHA'nın haberine göre, festival organizatörleri güreşlerin boğaların haklarına saygı duyularak yapıldığını ifade etse de hayvan hakları savunucuları insanlara ve hayvanlara yönelik şiddetin gerçekleştiği bu etkinliğe karşı çıkıyor.



