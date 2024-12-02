Meksika'da büfeye silahlı saldırı: 9 kişi öldü
AA & Ensonhaber

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo del Grande kasabasındaki bir büfeye ve etraftaki müşterilere silahlı saldırı yapıldı.

Ülke basınında çıkan habere göre saldırıda 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Görgü tanıklarına göre saldırganlar önce büfedekilere, ardından etraftaki müşterilere rastgele ateş açtı.

Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Göktürk Sönmez
Editor