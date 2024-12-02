Meksika'da büfeye silahlı saldırı: 9 kişi öldü

AA & Ensonhaber
Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo del Grande kasabasındaki bir büfeye ve etraftaki müşterilere silahlı saldırı yapıldı.
Ülke basınında çıkan habere göre saldırıda 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Görgü tanıklarına göre saldırganlar önce büfedekilere, ardından etraftaki müşterilere rastgele ateş açtı.
Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış