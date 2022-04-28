Petrol
103.35
-1.52%
Euro
15.62
-0.05%
Dolar
14.82
0.08%
Altın
894.57
-0.37%
Borsa
2451
1.37%
Bitcoin
585.751
2.41%
BTXN Coin
19.93
-0.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Meksika'da fabrika işçileri çatıştı: 8 ölü 11 yaralı

    Cruz Azul Çimento Fabrikası işçileri arasında çıkan çatışmada 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.
    • 28.04.2022 - 06:45
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 06:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika'da fabrika işçileri çatıştı: 8 ölü 11 yaralı

    Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tula şehrindeki Cruz Azul Çimento Fabrikasında iki işçi grubu arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın yakıldığı ve fabrika binasına da zarar verildiği belirtildi.

    8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; Hidalgo Eyaleti Valisi Omar Fayad yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Fabrikadaki şiddet olayının güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını aktaran Fayad, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine de dikkat çekti.

    Meksika'da fabrika işçileri çatıştı: 8 ölü 11 yaralı - VİDEO

    17 otobüsle fabrika girişine geldiler

    Kooperatif olarak yönetilen ve işçilerin de hisse sahibi oldukları Tula Cruz Azul Çimento Fabrikasında yaşanan çatışmanın, fabrikayı ele geçirmek isteyen bir işçi grubunun 17 otobüsle fabrika girişine gelerek ateşli silahlarla diğer işçilere saldırması ile başladığı bildirildi. Görgü tanıkları, saldıran işçi grubunun ateşli silahların yanı sıra molotof kokteyli de kullandığını belirtti.

    Meksika da fabrika işçileri çatıştı: 8 ölü 11 yaralı #1

    9 kişi yakalandı

    Hidalgo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, yaşanan çatışma üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren işçi grubunun olay yerine güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine kaçtığı bildirilirken, yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı.

    Meksika da fabrika işçileri çatıştı: 8 ölü 11 yaralı #2


    İlginizi Çekebilir

    Danimarka'da Kovid-19 aşılamaları durdu
    Dünya

    Danimarka'da Kovid-19 aşılamaları durdu

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.

    Atatürk'ün istihbaratçısının kabri, 70 bin mezar arasından bulundu
    Tarih

    Atatürk'ün istihbaratçısının kabri, 70 bin mezar arasından bulundu

    Görüş Bildir