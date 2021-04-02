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    Meksika'da geçen ay 2 bin 444 cinayet işlendi

    Meksika'da mart ayında 2 bin 444 cinayet işlenirkeni 7 Mart'ta ise 103 cinayet kayıtlara geçti.
    • AA
    • 02.04.2021 - 06:38
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 06:54
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    Meksika'da geçen ay 2 bin 444 cinayet işlendi

    Meksika Federal Güvenlik Birimi, geçen ay ülkede işlenen cinayetlere dair rapor hazırladı.

    BİR AYDA 2 BİN 444 CİNAYET

    Rapora göre mart ayı boyunca 2 bin 444 cinayet işlendi ve bu rakam, 2011'den bu yana ülkede bir ayda görülen en çok cinayet vakası olarak kayıtlara geçti.

    Buna göre mart ayı boyunca günlük ortalama cinayet sayısı 78 oldu.

    Aylara göre yapılan değerlendirmede ise ocak ayında 2 bin 379, şubat ayında, 2 bin 206 cinayet işlendiği kaydedildi.

    1 GÜNDE 103 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Ayrıca bir günde en yüksek ölü sayısı 7 Mart'ta kaydedilmiş; 103 kişi yaşamını yitirmişti.

    Guanajuato, Michoacan, Baja Colifornia, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri, en çok cinayetin işlendiği yerler oldu.

    Meksika da geçen ay 2 bin 444 cinayet işlendi #1

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