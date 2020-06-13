Meksika'da polis tarafından öldürülen genç futbolcu, son golünü düzenlenen cenaze töreninde tabutu ile attı.

Meksika’nın Oaxaca eyaletine bağlı Acatlan kentinde, 9 Haziran tarihinde polis tarafından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç futbolcu Alexander Gomez için cenaze töreni düzenlendi.

TABUTU İLE GOL ATTIRDILAR

Törende arkadaşları, Gomez’e son golünü tabutu ile attırdı. Golün ardından arkadaşları Gomez’in tabutunun üstüne kapanarak, golü kutladı.

Meksika'da genç futbolcuya son golünü tabutla attırdılar

ŞÜPHELİ İLE KARIŞTIRILDI, DİRENİNCE VURULDU

Öte yandan Gomez, polis tarafından başka bir suçlu ile karıştırılmış ve gözaltına alınmak istenmişti. Gözaltına direnen Gomez polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre ise polisin Gomez’in başına nişan alarak, ateş ettiği ortaya çıktı.