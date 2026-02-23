Meksika'da kartelin ölümü sonrası çıkan olaylarda 55 kişi öldü

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, El Mencho’nun etkisiz hale getirilmesinin ardından 16 eyalette eş zamanlı şiddet olaylarının meydana geldiğini açıkladı.

CJNG’nin saldırılarında 25 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirten Harfuch, operasyonlarda 30 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yetkililer, 11 eyalette toplam 85 kara yolunun kartel bağlantılı gruplar tarafından kapatıldığını, ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ana arterlerde ulaşımın yeniden sağlandığını bildirdi.

TURİZM VE ETKİNLİKLER ETKİLENDİ

2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak kentler arasında bulunan Guadalajara’daki hayvanat bahçesine giden yaklaşık 1000 turist, yaşanan güvenlik krizi nedeniyle kentte mahsur kaldı.

Bölgeye 21 otobüs ve 5 minibüs sevk edilirken, turistlere yiyecek desteği sağlandı.

Ülkenin önemli turizm merkezlerinden Puerto Vallarta’da ise uçuşlar iptal edildi. Amerikalı şarkıcı Kali Uchis’in planlanan konseri dahil olmak üzere toplu etkinlikler askıya alındı.

EL MENCHO'NUN CESEDİ BAŞKENTE SEVK EDİLDİ

Ordunun düzenlediği operasyon sonucu öldürülen El Mencho’nun cenazesi, Federal Cumhuriyet Savcılığı’na (FGR) ait hangardan yoğun güvenlik önlemleri altında başkentteki adli tıp kurumuna götürüldü.

OPERASYONUN ARKA PLANI

Federal güvenlik güçleri, Tapalpa kasabasında CJNG’ye yönelik askeri operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmada El Mencho’nun öldürüldüğü duyurulmuştu.

Operasyonun ardından kartelin misilleme eylemleri kapsamında Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette yol kapatma, araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Jalisco eyalet yönetimi, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve “kırmızı alarm” uygulamasını devreye soktu.

Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, şiddet olaylarının bazı bölgelerde sürdüğü bildiriliyor.