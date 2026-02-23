Rıza Pehlevi: İran büyük ve tarihi bir dönüşümün eşiğinde

ABD ile İran arasında belirsizlik devam ediyor.

İki ülke arasındaki nükleer anlaşmazlığı konusunda çözüm çabaları devam ederken henüz müzakerelerden bir sonuç alınamadı.

Taraflar daha önce iki kez bir araya gelirken üçüncü görüşmenin, 26 Şubat Perşembe günü Cenevre'de yapılacağı duyuruldu.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'den yeni bir açıklama geldi.

"BÜYÜK VE TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM"

Bir kez daha değişim çağrısı yapan Pehlevi, "İran büyük ve tarihi bir dönüşümün eşiğinde" dedi.

"SUÇLU REJİMDEN AYRILMALARI ADINA FIRSAT PENCERESİ VAR"

Orduya, rejimden ayrılma çağrısı yapan Pehlevi, şunları kaydetti:

Bu yolda ordunun, emniyet güçlerinin, güvenlik kuvvetlerinin ve devlet kurumlarının alt kademelerinin rolü belirleyicidir.



Müdahale olasılığının her zamankinden daha yüksek olduğu şu dönemde; ordu ve emniyet komutanları için kendilerini bu suçlu rejimden ayırmaları adına dar bir fırsat penceresi var.

"HAMANEY REJİMİ İLE BİRLİKTE BOĞULABİLİRSİNİZ"

"Seçim sizin" diyen devrik Şah'ın oğlu, "Halkın yanına katılarak kendi hayatınızı ve ailenizin hayatını kurtarabilir, ulusun zaferine ortak olabilirsiniz; ya da kaderinizi İslam Cumhuriyeti'nin batan gemisine bağlayıp Hamaney ve rejimiyle birlikte boğulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.