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    Meksika'da kaza: 16 ölü, 22 yaralı

    Sonora eyaletinde, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonucu 16 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı.
    • AA
    • 02.09.2021 - 22:46
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 22:48
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    Meksika'da kaza: 16 ölü, 22 yaralı

    Meksika'da feci bir kaza meydana geldi.

    Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yolcu otobüsü, tırla çarpıştı.

    Sonora Eyaleti Başsavcılığı, Twitter hesabından, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado - Sonoyta otoyolunun 39. kilometresinde meydana gelen kazada 16 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu duyurdu.

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA  AÇILDI

    Sonora Eyaleti Sağlık Sekreteri Enrique Clausen de sabah saatlerinde gerçekleşen kaza sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.
    İki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı kazanın sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

    Meksika da kaza: 16 ölü, 22 yaralı #1

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