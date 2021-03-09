Sıcak hava balonuyla tur yaptığı sırada sepetten sarkan bir kişi dengesini kaybederek sallandı. Balon iniş yaparken tutunmayı başaran adam, ölümden döndü.

Meksika’nın Teotihuacan kentinde sıcak hava balon turunda korku dolu anlar yaşandı.

Sıcak hava balon turu sırasında sepetten bir kişi sarktı. Aniden dengesini kaybeden kişi sepetten düştü.

İNİŞİ BEKLEDİ

Son anda sepetin alt kısmına tutunan kişi, asılı halde 20 metre yükseklikten balonun iniş yapmasını bekledi.

O ANLAR KAMERADA

O sırada aşağıda bulunan grup, asılı kalan kişiyi kurtarmak için balonun iniş yaptığı noktaya koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Meksika’da sıcak hava balonundan sarkan kişi, son anda kurtuldu VİDEO



























