Meksika'da Sputnik V aşısının üretimi başladı

Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının test serisinin üretimine Meksika Biyolojik ve Reaktif Laboratuvarı’nda (BIRMEX) başlandığı bildirildi.

Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimine Meksika’da başlandı.

ÜRETİLEN AŞILAR, MEKSİKA AŞI PROGRAMINDA KULLANILACAK

Sputnik V’nin dağıtımından sorumlu olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Meksika Biyolojik ve Reaktif Laboratuvarı’nda aşının bir test serisinin üretildiği bildirildi. Üretilen aşıların Meksika’nın aşı programında kullanılacağı ifade edildi.

AŞIYI İLK TESCİLLLEYEN VE YEREL ÜRETİME BAŞLAYAN İLK ÜLKE

Meksika, Kuzey Amerika ülkeleri arasında aşıyı hem ilk tescilleyen hem de yerel üretimine ilk başlayan ülke oldu.

RDIF CEO’su Kiril Dimitrev, “Test serisinin üretimi teknoloji transferi sürecinde önemli bir adımdır. Üretimin en katı gereksinimlere uymasını bekliyoruz. Sputnik V mükemmel güvenlik ve etkinlik örneği göstererek Meksika’da aylardır başarıyla kullanılmaktadır. RDIF ve ortakları aşının yerel üretimini başlatırken, Meksika nüfusunun Sputnik V’ye daha kolay erişimini sağlamak ve ülkenin aşı programını hızlandırmaya yardımcı olmak için çalışıyoruz” dedi.

SPUTNIK V, 67 ÜLKEDE TESCİLLENDİ

Sputnik V dünya çapında şu ana kadar 67 ülkede tescillenirken, söz konusu ülkelerin aşı düzenleyici kurumlarından elde edilen verilere bakıldığında Sputnik V’nin koronavirüse karşı en güvenli ve en etkili aşılardan biri olduğunun görüldüğü bildirildi.