İHA
Meksika'dan feci görüntü...
Tlaxcala eyaletinde yer alan Papalotla şehrinde bisikletiyle hemzemin geçitten geçen adama tren çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adam ağır şekilde yaralandı.
Sağlık durumu stabil
Tlaxcala Eyaleti Kamu Güvenlik Sistemi Yürütme Komisyonu (CESESP), sosyal medya hesabından kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak adamın sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Görgü tanıkları adamın trenin geldiğini fark ettiği halde hemzemin geçitten geçmeye çalıştığını ifade etti.