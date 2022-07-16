Uyuşturucu karteli Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için mücadele veren ekiplerin bindiği askeri helikopter düştü. Operasyona gidilirken yaşanan kazada 14 kişi can verdi.

Meksika'da uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için bir operasyon gerçekleştirildi.

Meksika Donanma Sekreterliği’nden (SEMAR) yapılan açıklamaya göre, opersyona Black Hawk tipi bir askeri helikopter de katıldı.

Helikopter düştü

Helikopter, havadayken Sinaloa eyaletindeki Los Mochis Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.

Meksika'da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü







14 kişi öldü

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; helikopterde bulunan 15 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiği açıklandı.





Kazanın nedeni araştırılıyor

Bugüne kadar özveri ile ülkesine hizmet ettiği belirtilen donanma personeli için üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Kazanın nedeninin araştırıldığı, operasyonla bağlantısına dair bir iz bulunmadığı belirtildi.

Uyuşturucu karteli yakalanmıştı

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 kaçak listesinde bulunan uyuşturucu çetesi lideri Quintero, Sinaloa eyaletindeki Choix kenti yakınlarındaki kırsal alanda Meksika donanma personeli tarafından yakalanmıştı.