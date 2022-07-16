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    Meksika'da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü

    Uyuşturucu karteli Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için mücadele veren ekiplerin bindiği askeri helikopter düştü. Operasyona gidilirken yaşanan kazada 14 kişi can verdi.
    • 16.07.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 13:36
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    Meksika'da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü

    Meksika'da uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için bir operasyon gerçekleştirildi.

    Meksika Donanma Sekreterliği’nden (SEMAR) yapılan açıklamaya göre, opersyona Black Hawk tipi bir askeri helikopter de katıldı.

    Helikopter düştü

    Helikopter, havadayken Sinaloa eyaletindeki Los Mochis Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.

    Meksika'da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü


    14 kişi öldü

    Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; helikopterde bulunan 15 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiği açıklandı.

    Meksika da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü #1

    Kazanın nedeni araştırılıyor

    Bugüne kadar özveri ile ülkesine hizmet ettiği belirtilen donanma personeli için üzüntü duyulduğu ifade edildi.

    Kazanın nedeninin araştırıldığı, operasyonla bağlantısına dair bir iz bulunmadığı belirtildi.

    Meksika da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü #2

    Uyuşturucu karteli yakalanmıştı

    ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 kaçak listesinde bulunan uyuşturucu çetesi lideri Quintero, Sinaloa eyaletindeki Choix kenti yakınlarındaki kırsal alanda Meksika donanma personeli tarafından yakalanmıştı.

    Meksika da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü #3

    Meksika da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü #4

    Meksika da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü #5


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