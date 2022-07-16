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- Meksika'da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü
Meksika'da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü
- 16.07.2022 - 13:26
- Güncelleme : 16.07.2022 - 13:36
Meksika'da uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için bir operasyon gerçekleştirildi.
Meksika Donanma Sekreterliği’nden (SEMAR) yapılan açıklamaya göre, opersyona Black Hawk tipi bir askeri helikopter de katıldı.
Helikopter düştü
Helikopter, havadayken Sinaloa eyaletindeki Los Mochis Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.
Meksika'da uyuşturucu karteli operasyonuna giden helikopter düştü
14 kişi öldü
Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; helikopterde bulunan 15 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiği açıklandı.
Kazanın nedeni araştırılıyor
Bugüne kadar özveri ile ülkesine hizmet ettiği belirtilen donanma personeli için üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Kazanın nedeninin araştırıldığı, operasyonla bağlantısına dair bir iz bulunmadığı belirtildi.
Uyuşturucu karteli yakalanmıştı
ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan 10 kaçak listesinde bulunan uyuşturucu çetesi lideri Quintero, Sinaloa eyaletindeki Choix kenti yakınlarındaki kırsal alanda Meksika donanma personeli tarafından yakalanmıştı.