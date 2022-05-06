Meksika'daki Nazi temalı düğün, Yahudileri kızdırdı

Meksika'da düzenlenen Nazi temalı düğüne tepki gösteren Yahudi cemaati, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Meksika’nın Tlaxcala eyaletinde 29 Nisan’da düzenlenen ve Nazi lideri Adolf Hitler ile eşi Eva Braun’un evliliğinin 77’nci yıl dönümüne denk getirilen düğünde damat Nazi subayı üniforması, gelin ise gamalı haç işlemesi olan beyaz bir gelinlik giydi.

Bazı davetlilerin de Nazi üniformasıyla katıldığı düğünde, gelin arabasının üzerinde ise gamalı haç figürleri olduğu görüldü.

Yahudi toplumu Meksika'ya tepkili

İHA'nın haberine göre; Nazi temasıyla yapılan bu düğüne karşı Meksikalı hiçbir kamu kuruluşunun yaptırım uygulamaması Yahudi cemaatinin tepkisine neden oldu. Arjantin’de bulunan Simon Wiesenthal adlı sivil toplum kuruluşu, 6 milyon Yahudinin ölümüne neden olan soykırımı görmezden gelerek düzenlenen düğüne karşı yaptırım uygulanması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu.

"Meksika, her türlü ırkçılığa karşı BM'de oy kullandı"

Simon Wiesenthal’in uluslararası ilişkiler sorumlusu Shimon Samuels yaptığı açıklamada, Meksika’nın Birleşmiş Milletlerde (BM) Yahudi soykırımına ve her türlü ırkçılığa karşı oy kullandığını bildiklerini belirterek, Meksikalı kamu kuruluşları ve insan hakları derneklerinin yapılan bu düğüne karşı tepkisiz kaldığını, bir an önce yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

"Katledilen 6 milyon insanın hatırasına saygısızlık"

Merkezin Latin Amerika sorumlusu Ariel Gelblung ise, yaşanan olayın soykırımda öldürülen 6 milyon kişinin hatırasına saygısızlık olduğunu belirterek, soykırımı inkar eden veya aşağılayanları şiddetle kınadıklarını ifade etti.