Melania Trump, Donald Trump'ın doğum günü partisine katılmadı

75. yaşına giren ABD eski Başkanı Donald Trump'ın doğum günü partisine eşi Melania Trump'ın katılmaması üzerine ayrılık iddiaları güçlendi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, 14 Haziran'da 75. yaş gününü kalabalık bir partiyle kutladı.

Oğlu Donald Trump Jr.'ın sosyal medyada paylaştığı doğum günü videosunda Melania Trump'ın olmaması gündeme yeniden ikilinin ayrılık iddialarını getirdi.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE KATILMADI

Evliliklerinin yolunda gitmediği konusunda birçok dedikodu çıkarken, hatta bu konuda kitaplar bile yayınlanmışken Melania Trump'ın kocası başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk iş onu boşayacağı konuşuluyor, avukatlar ve yakınları yardımıyla koşulları son derece çetrefilli olan evlilik anlaşmasından kaçınmanın yollarını arıyordu.

İkili cephesinden henüz ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Melania Trump'ın kocasının 75. yaş günü partisinde yer almaması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ZAMANINI OĞLUYLA VE GÜZELLİK SALONLARINDA GEÇİRİYOR

Çiftin Florida'daki yaşantısını takip eden gazetecilere göre eski First Lady zamanının büyük çoğunluğunu oğlu Baron'la ve güzellik merkezleri arasında mekik dokuyarak geçiriyor. Donald Trump'a ise golf sahalarında rastlamak mümkün olabiliyor.