Uçaktan indiği sırada eşi Donald Trump'ın elini tutma isteğini reddeden Melania Trump, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump, hafta sonunu New Jersey'de geçirdikten sonra Washington DC'ye dönüş yaptı.

Donald Trump, uçağın merdivenlerinden aşağı inerken eşi Melania'nın elini tutmak istedi, ancak başarılı olamadı.

BU KEZ ELBİSESİNİ TUTTU

First Lady Melania Trump, elini hızla geri çekerek elbisesini tutmaya başladı. Trump, Melania'nın elini tekrar tutmak isterken isteği net bir şekilde reddedilince hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

O anlar ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak, tartışma konusu oldu.

Melania Trump elini yine tutturmadı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar havanın rüzgarlı olduğunu, First Lady'nin eteğinin uçuşmasını önlemek için Donald Trump'ın elini tutmadığını savunurken, bazıları ise 'Trump’tan nefret ediyor, Biden’a oy verebilir' şeklinde yorumlarda bulundu.

Benzer olayın daha önce de yaşanmış olması, yeni tartışmaların fitilini ateşledi.