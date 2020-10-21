Melania Trump, eşi Donald Trump'ın mitingine katılamayacak

Koronavirüs belirtileri göstermeye devam eden Melania Trump, ABD Başkanı eşiyle birlikte planlanan mitinge katılmaktan vazgeçti.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, hastalığı atlattığını ve iyi olduğunu söyleyerek, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Ancak bu durum, eşi Melania Trump için geçerli değil. Sözcü Stephanie Grisham, First Lady'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ÖKSÜRÜĞÜ DEVAM EDİYOR

Melania Trump'ın iyileştiğini belirten Grisham, ancak öksürüğünün devam ettiğini söyledi.

MİTİNGE KATILAMAYACAK

Sözcü Grisham, tedbirler çerçevesinde Melania Trump'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'nın Erie ilçesindeki mitingine katılamayacağını belirtti.

ABD'nin Firsy Lady'si, bir yılı aşkın süredir mitinglerde eşinin yanında görünmüyor.

EN SON 29 EYLÜL'DE GÖRÜNDÜ

Melania Trump, son olarak 29 Eylül'de düzenlenen Donald Trump ile Joe Biden arasındaki tartışma programında kameralara yansımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Melania Trump ile yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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