Merkel, Aliyev ve Paşinyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

Merkel, Aliyev ve Paşinyan ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

Almanya Başbakanı Merkel, iki taraftan silahları susturmalarını istedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonla görüştü.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in dün Paşinyan, bugün de Aliyev ile telefonla görüştüğü ve Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldığı ifade edildi.

Görüşmelerde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın tırmanmasının ele alındığı ve Alman Şansölye'nin iki taraftan da derhal silahları susturmalarını talep ettiği vurgulandı.

MÜZAKERE ÇAĞRISI

Merkel'in, tarafları müzakere masasına geri dönmeye çağırdığı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun bunun için en uygun platform olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Merkel'in ayrıca komşu ülkelerden de barışçıl çözüme katkı sunmalarını istediği belirtildi.

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