Mescid-i Aksa'da 42 gün sonra ilk cuma namazı

İsrail tarafından 42 gün boyunca ibadete kapalı tutulan Mescid-i Aksa'da ilk cuma namazı, İsrail polisinin çeşitli kısıtlamalarına rağmen eda edildi.
Müslüman aleminin ilk kıblesi...
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail tarafından İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat tarihinde ibadete kapatıldı.
İslam alemi için büyük öneme sahip Mescid- Aksa, dün yeniden ibadete açıldı.
Filistinliler, İsrail'in İran'la savaşı bahane ederek ibadete kapattığı Mescid-i Aksa'da 5 hafta aradan sonra ilk cuma namazını kılmak için İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen Harem-i Şerif'e akın etti.
FİLİSTİNLİLER MESCİD-İ AKSA'YA AKIN ETTİ
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine çok sayıda polis ve barikat yerleştirdi.
On binlerce Filistinli, İsrail polisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen İran'la savaştan bu yana ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'ya gitmek için erkenden yola düştü.
Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, sabah erken saatlerden itibaren 5 hafta sonra ilk cuma namazını kılmak için Eski Şehir'e geldi.
Filistinliler, tarihi Eski Şehir'in sokaklarından geçerek Mescid-i Aksa'ya ulaştı.
Cuma namazından saatler önce Mescid-i Aksa içerisinde binlerce Filistinli toplandı.
İLK CUMA NAMAZI KILINDI
İsrail'in ibadete kapattığı Mescid-i Aksa'da, 28 Şubat'tan beri ilk cuma namazı kılındı.
Harem-i Şerif'te kılınan ilk cuma namazında, on binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'yı doldurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistinlilerin ise her zaman olduğu gibi cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmesi yasak.
İSRAİL, İRAN SAVAŞINI BAHANE EDEREK KAPATMIŞTI
İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek aynı gün Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı.
Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa’da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.
Savaşı bahane eden İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ramazan ayında teravih, cuma ve vakit namazlarını kılmasına izin vermemişti.
İsrail'in yasaklaması nedeniyle Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'den bu yana ilk kez Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı da kıllanamamıştı.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yakın bölgelerde teravih ve Bayram Namazı kılmak isteyen Filistinlilere de saldırmıştı.