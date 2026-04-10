İsrail ordusu okul hedef aldı: 9 yaşındaki kız hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi çeşitli bahanelerle ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor.

Beyt Lahiya'daki Ebu Ubeyde bin Cerrah Okulu’nun enkazında kurulan "çadır okul", 9 Nisan'da İsrail ordusunun yeni bir ateşkes ihlaline tanıklık etti.

Eğitim Bakanlığının izni ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) desteğiyle kurulan ve İsrail ordusunun işgal ettiği Sarı Hat'a yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çadır okula, 500 civarında öğrenci kayıt yaptırmıştı.

KÜÇÜK KIZDAN GERİYE KANLI DEFTERİ KALDI

Bu öğrencilerden biri de Ritac'tı.

Ritac perşembe günü, her zamankinden farklı olarak kendi başına uykudan kalktı, saçlarını taradı, "okuldan dönünce yerim" diyerek yemek bile yemeden çadırdan çıktı.

Eğitim için gittiği okuldan bir saat sonra "öldü" diye haber ve bir de Ritac'ın kana bulanmış defteri geldi.

"OKULA GİTTİ BİR SAAT SONRA ACI HABERİ GELDİ"

Ritac'ın ölüm haberi ailesini şoke etti.

Elinde kızı için aldığı takım elbiseyi tutan anne Ala Reyhan, "Bunlar Ritac'ın elbiseleri. Dayısının bir hafta sonra olacak düğünü için almıştım. Düğün mateme dönüştü. Beyaz kıyafetler almıştık ama beyaz kefene sardık." ifadeleriyle hayallerle acı gerçekler arasındaki farkı dile getirdi.

Kızının Ebu Ubeyde Bin Cerrah okulu açılınca arkadaşlarıyla birlikte okula gitmek istemesi üzerine gidip kayıt yaptırdıklarını anlatan Ala, "9 yaşında bir çocuk, tüm çocuklar gibi okula gitti, sonra ölüm haberi geldi." dedi.

Anne Ala, başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için "Çocuklarınızı böyle tehlikeli yerlerdeki (Sarı Hat) okullara göndermeyin." çağrısı yaptı.

"BU SEFER YEMEK YEMEDEN ÇIKTI"

Ritac'ın ninesi Semira Reyhan da Ritac'ın düğünde giyeceği kıyafetin özellikle beyaz olmasını istediğine işaret etti.

Nine Semira, "O gün kendisi kalktı. 'Geç kaldım gidiyorum' dedi. Saçlarını taradı. Ben 'Sen tarayamazsın, git annen tarasın ve toplasın' dedim. Gitti annesi saçlarını topladı. Her zaman yemek yiyerek çıkan çocuk bu sefer yemeden çıktı. 'Okuldan gelince görüşürüz' dedi ve gitti. O günün gecesinde düğün için okuldan 3 gün izin alacağını söylemişti. Ben de 'tamam' demiştim. Sabah oldu ve haberi geldi." diyerek Ritac'ın saldırıya uğradığı günkü halini anlattı.

OKUL 5 GÜN ÖNCE AÇILMIŞ

Okul Müdürü Eymen Reyhan ise okulun 4-5 gün önce açıldığını, tahta ve naylondan (çadır) ibaret olan sınıflarda 40 öğrencinin ders gördüğünü söyledi.

Eymen, saldırı anını, "Öğrenciler sınıflarındaydı ve öğretmen başlarındaydı. Bu deftere (elinde tuttuğu kanlı defter) yazıyordu. Birden çocukların "vuruldu vuruldu" diye bağırmaya başladıklarını duyduk. Sınıfa geldik baktık ki kurşun Ritac'ın ağzından girmiş, yüzü kanlar içinde. Elindeki defter de kana bulanmış. Aldık hastaneye götürdük." diyerek anlattı.

Okulun, Sarı Hattın 2 kilometre uzağında olduğuna değinen Eymen, çocukların çadırlarda eğitim görürken bile güvende olmamalarına tepki gösterdi.