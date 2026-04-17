İsrail, Mescid-i Aksa İmamı'nı camiye sokmadı

Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, cuma namazı öncesi İsrail polisi tarafından camiye girişinin engellendiğini açıkladı. Sabri, uygulamanın “keyfi ve adaletsiz” olduğunu söyledi.
İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da, cuma namazı öncesi yaşanan bir gelişme dikkat çekti.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin camiye girişine izin vermedi.
KAPIDA DURDURULDU
Edinilen bilgilere göre Sabri, cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya gitmek isterken Bab el-Esbat (Aslanlı Kapı) girişinde İsrail polisi tarafından durduruldu.
İmam Sabri’nin camiye girişine herhangi bir resmi karar gösterilmeden izin verilmediği belirtildi.
ŞEYH SABRİ: "KEYFİ BİR UYGULAMA"
Engellemenin ardından açıklama yapan Şeyh İkrime Sabri, uygulamaya tepki gösterdi.
Bu keyfi bir tedbir, adaletsiz bir prosedürdür. Aksa bizim kalbimizde ve dilimizde kalacak.
MESDİ-İ AKSA'NIN ÖNEMLİ İSMİ
Şeyh İkrime Sabri, daha önce Kudüs’teki İslami Yüksek Heyet’in başkanlığını da yürütmüş, bölgedeki dini otorite isimlerinden biri olarak biliniyor.