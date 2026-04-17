İsrail, Mescid-i Aksa İmamı'nı camiye sokmadı

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da, cuma namazı öncesi yaşanan bir gelişme dikkat çekti.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin camiye girişine izin vermedi.

KAPIDA DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre Sabri, cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya gitmek isterken Bab el-Esbat (Aslanlı Kapı) girişinde İsrail polisi tarafından durduruldu.

İmam Sabri’nin camiye girişine herhangi bir resmi karar gösterilmeden izin verilmediği belirtildi.

ŞEYH SABRİ: "KEYFİ BİR UYGULAMA"

Engellemenin ardından açıklama yapan Şeyh İkrime Sabri, uygulamaya tepki gösterdi.

Bu keyfi bir tedbir, adaletsiz bir prosedürdür. Aksa bizim kalbimizde ve dilimizde kalacak.

MESDİ-İ AKSA'NIN ÖNEMLİ İSMİ

Şeyh İkrime Sabri, daha önce Kudüs’teki İslami Yüksek Heyet’in başkanlığını da yürütmüş, bölgedeki dini otorite isimlerinden biri olarak biliniyor.