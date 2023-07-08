Mescid-i Nebevi’de hacılara özel temizlik Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de hac münasebetiyle temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

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İHA

Hicri 1444 yılının hac organizasyonunda sona doğru geliniyor.

Resmi hac vizesi ile gelen 2.5 milyon, değişik görevlerle gelip hac ibadetini de yapan yaklaşık 500 bin kişinin hacı olduğu bu yıl, birçok yeni düzenleme hac organizasyonuna dahil oldu.

En önemli çalışma hacılara bir barkod oluşturularak bütün intikal zincirlerinin takip edilmesi oldu.

Hacılara barkod sistemi

Böylece kasap, teknik personel gibi değişik görevlerle gelenlerin Arafat’a çıkmalarında büyük engeller çıktı.

Mekke-i Mükerreme’de hac ibadetini yerine getirenlerin mutlaka ziyaret ettikleri, Peygamber Efendimizin kabri ve mescidi ile alakalı düzenlemeler de dikkat çekti.

Bu sene Cennet Bahçesi olarak bilinen Ravza-i Mutahhara’ya randevusuz kimse alınmadı. Efendimizin, kabri ile minberi arasında olan ve cennet bahçesinden kabul edilen alana Nusuk uygulaması üzerinden sadece hac vizesi olanlar hac döneminde girebildi.

Güvenlik ve temizlik hizmetleri en üst seviyeye çıkarıldı

Peygamber Efendimizin kabrinin etrafındaki mescidin de hac münasebeti ile güvenlik ve temizlik hizmetleri de üst seviye de sağlandı. Hiçbir hırsızlık ve aykırı bir hareket yaşanmadı. Unutulan çantalar ise içi para dolu bile olsa sahiplerine eksiksiz teslim edildi.

Temizlik ve bakım ekipleri de Mescid-i Nebevi’de aralıksız faaliyet gösteriyor. Mekke-i Mükerreme’den hacılar gelmeden önce mescidin bütün aydınlatma sistemleri elden geçirildi, pirinç aplikleri parlatıldı. Mescitte zemzem servisi ve temizlik hizmetleri de üst seviyede gerçekleştirildi.