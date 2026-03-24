Mesud Pezeşkiyan: Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değil

Savaşta 3 hafta geride kaldı.

ABD ile İsrail İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken İran da bu saldırılara karşılık veriyor.

Öte yandan iki ülkenin liderlerinden de karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası kamuoyunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarına ilişkin tepkilerin giderek arttığını vurgulayan bir açıklama yaptı.

"BİRÇOK ÜLKENİN HALKLARININ UYANIŞINA TANIK OLUYORUZ"

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünlerde dünyadaki birçok ülkeden halkların uyanışına tanıklık ediyoruz.

Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap ülkelerinin halkları ABD ile İsrail’e ve işledikleri suçlara yönelik tepkilerini güçlü şekilde dile getiriyor." dedi.

"DÜNYANIN ÖZGÜR HALKLARININ KALPLERLİ SİYONİSTLERLE DEĞİL"

Dünyanın İran'ın tarafında olduğunu vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değildir.

Bölgede istikrar yalnızca ülkelerin iş birliği ve karşılıklı saygısıyla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.