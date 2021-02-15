Mevlüt Çavuşoğlu: Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı devam ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı devam ediyor

Bakan Çavuşoğlu, PKK'lı teröristlerce 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinin ardından Batı'daki tutuma dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi karşısında Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

"BATI'NIN TERÖRİZMLE İLGİLİ ÇİFTE STANDARDI..."

Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayınladı.