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    Mevlüt Çavuşoğlu: Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız

    Viyana'daki saldırının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terörizmin insanlığın ortak düşmanı olduğunu hatırlattı.
    • AA
    • 03.11.2020 - 09:30
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 09:41
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

    "TERÖRİZM TÜM İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI"

    Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

    VİYANA'DAKİ SALDIRI

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız #1

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