ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 78'e yükseldi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 78'e çıktığını, 62 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

78 KİŞİDEN 48'İNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cava, hayatını kaybeden 78 kişiden 48’nin kimliklerinin belirlendiğini, kurbanların 4 ila 92 yaş aralığında olduğu bilgisini paylaştı. Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 78'e yükseldi VİDEO