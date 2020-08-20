Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti

Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopulos, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopulos'un Salı günü Yunan basınına Oruç Reis'e yönelik yaptığı açıklamalar tepkilere yol açmıştı.

Doğu Akdeniz'deki sorunlar sorulduğunda Diakopoulos, Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında başarılı bir şekilde araştırma yaptığını söylemişti.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMALAR YAPTI"

Diakopulos, “Kendimizi kandırmayalım. Oruç Reis sismik araştırmalar yaptı” demişti.



Açıklamalarının rahatsızlık uyandırması üzerine konuşan Diakopulos bu kez sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini ifade etmişti.





İSTİFA ETTİ

Sözleri tepkilere yol açan Diakopulos, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Diakopulos yaptığı açıklamada, "Hiç böyle bir niyetim yoktu. Dün yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu. Başbakana ve hükümete yönelik soruna neden oldu. Onlarca yıldır ülkeme hizmet ettim ve her zaman sorumluluklarımı üstlenmeyi öğrendim.

Bu nedenle Başbakan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevimden istifa ediyorum" dedi.

Diakopulos, "Şu ana kadar yaptığım gibi her halükarda ülkeye ve hükümete yardım etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



