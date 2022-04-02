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    Microsoft, Nijerya'da 5 milyon kişiye eğitim verecek

    Microsoft, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da üç yılda 5 milyon kişiye dijital eğitim sağlayacak.
    • AA
    • 02.04.2022 - 05:27
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    Microsoft, Nijerya'da 5 milyon kişiye eğitim verecek

    Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Microsoft Başkanı Brad Smith, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yi ziyaret etti.

    3 YILDA 5 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERİLECEK

    Smith, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, şirketin Nijerya'da 3 yılda 5 milyon kişiye dijital eğitim vereceğini belirtti.

    Brad Smith, zaten 300 bin Nijeryalının kurslarının tamamlandığını, 60 bin kişinin de kayıt olduğunu kaydetti.

    Nijerya Devlet Başkanı Buhari de ülkenin dijital teknolojide daha fazla girişim ve yatırımı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

    Microsoft, Nijerya da 5 milyon kişiye eğitim verecek #1

    "NİJERYALILARA İSTHİDAM SAĞLAYACAK"

    Buhari, "Nijerya'daki Afrika Geliştirme Merkezi'nin Microsoft'un Afrika'daki ilk mühendislik merkezi olduğu ve mevcut yatırımın yaklaşık 200 milyon dolar olduğu konusunda bilgilendirildim. Bu merkez Nijeryalılara istihdam sağlayacak." dedi.

    Microsoft, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta 200 milyon dolarlık Afrika Geliştirme Merkezi programı başlatmıştı.


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