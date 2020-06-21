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    Minneapolis'te silahlı saldırı düzenlendi

    Minneapolis'te silahlı saldırı düzenlendi

    George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürüldüğü bölgeden silah sesleri yükseldi.
    • AA
    • 21.06.2020 - 13:12
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    Minneapolis'te silahlı saldırı düzenlendi

    ABD’nin Minneapolis şehri, silahlı saldırıya sahne oldu.

    Minneapolis Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hennepin Bulvarı'nda silahlı saldırganlar çevreye rastgele ateş açtı.

    SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

    Bunun sonucunda 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

    Sosyal medya yer alan bazı fotoğraflarda Uptown Tiyatro Salonu ve bir başka mağazanın camlarında kurşun izleri görüldü.

    KALDIRIMDAKİ YARALILAR GÖRÜNTÜLENDİ

    Saldırının ardından Facebook üzerinden canlı yayınlanan bir videoda ise bağrışmalar duyulurken, kaldırımlarda yaralıların olduğu görüldü.

    Olayla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığı, hayatını kaybeden kişinin ismi ve yaşına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Polis, bölge sakinlerinden saldırının yaşandığı yerden uzak durmasını istedi.

    GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERE 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

    Öte yandan saldırının gerçekleştiği alanın, siyahi George Floyd’un 25 Mayıs’ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirdiği bölgeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

    FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ IRKÇILIK TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRDİ

    Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

    "Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

    New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.

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