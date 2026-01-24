Minnesota'da yüzlerce işletme ICE'ı protesto ederek kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis Şehrinde Renee Good isimli Amerikan vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanları tarafından vurularak öldürülmesi ülkede geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

En yoğunu Minnesota'da yaşanan eylemlerde yeni gelişmeler yaşandı.

YÜZLERCE MEKAN KAPATILDI

Dondurucu soğuklara rağmen sokaklara dökülen binler, protestolara devam ederken Minnesota eyaletinde yüzlerce mekanın göstericilere destek vermek için kapandığı öğrenildi.

"ICE'IN HER EYALETTEN ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ"

Minneapolis'teki grev sırasında yerel halkı destekleyen Faith in Action adlı kuruluşun lideri Piskopos Dwayne Royster, "Yetkisini suistimal eden ICE'ın Minnesota'dan ve her eyaletten çıkarılmasını istiyoruz. Kongre'nin harekete geçip ICE'ı denetlemesini istiyoruz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK GÖÇMEN POLİTİKASI EYLEMİ

Şehirdeki NBA arenasına doğru ilerleyen protestocular, Minnesota Timberwolves takımının sahasında gerçekleşecek olan ICE karşıtı mitingde sloganlar attı ve müzik çaldı.

Cuma günü -23 derece havada yapılan yürüyüşlerin, eyaletteki mevcut göçmenlik politikasına karşı bugüne kadarki en büyük protesto gösterisi olduğu düşünülüyor.

"SADECE AHLAKİ DEĞİL, EKONOMİK OLARAK DA ETKİLİYOR"

Minneapolis sakinlerinden Corey Lamb, dayanışma amacıyla iş yeri olan Harriet Grove Botanicals'ı kapattı ve protestoya katıldı.

Lamb, şehrinde ICE ajanlarının bulunmasına karşıydı ve Ocak ayı başlarında Good'un öldürülmesinden dolayı öfkelenmişti.

Göçmen baskınlarını kendi işi ve topluluğundaki diğer işletmeler için ekonomik bir tehdit olarak gören Lamb, BBC'ye verdiği demeçte, "İşlerimizi yürütmek için güvendiğimiz birçok arkadaşımız ve işletmemiz var. Bu kişiler gözaltına alınma veya kaybolma korkusuyla mücadele ederken, bu durum sadece ahlaki olarak değil, ekonomik olarak da burada ve Orta Batı bölgesi genelinde olup bitenleri etkiliyor." dedi.

MALİYETLER DESTEĞİ ZOR KILIYOR

Minneapolis'te altı restoran sahibi Kim Bartmann, normalde dördü kış aylarında da aç kalan restoranlarının hepsini kapattı.

Bu davayı desteklediğini ancak maliyetler göz önüne alındığında katılma kararının zor olduğunu söyledi.

Bartmann, "Herkes dayanışma içinde, ancak herkesin market alışverişi yapması ve kirasını ödemesi gerekiyor" dedi ve şubelerinden birindeki personelin başlangıçta açık kalmak istediğini, ancak katılmamaları durumunda yaşanacak tepki riskinin çok büyük olacağına karar verdiklerini belirtti.

Restoran sahibi, "Ekonomik açıdan, bu işim için ciddi bir darbe," ifadelerini kullandı.

YÖNETİM, ICE'I DİĞER GÜVENLİK GÜÇLERİYLE KOORDİNASYONA ÇAĞRIYOR

Başkan Yardımcısı JD Vance, Perşembe günü yaptığı bir konuşmada, Minnesota'daki yerel kolluk kuvvetlerinin göçmenlik uygulamalarını yürütmek için federal yetkililerle koordinasyon kurması çağrısında bulunmuştu.

Minnesota ve bazı şehirlerinde uygulanan, yerel yönetim ve kolluk kuvvetlerinin ICE ile işbirliği yapma biçimlerini sınırlayan "sığınma" politikaları Trump yönetimi tarafından kamu güvenliğine tehdit olarak nitelenerek eleştirilmişti.