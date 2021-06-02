Mısır Başbakanı: Yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 40'ı aşılanacak

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Mısır'ın yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ını koronavirüse karşı aşılamaya planladığını açıkladı.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele sürerken, aşılama kampanyaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

"YÜZDE 40'INI YIL SONUNA KADAR AŞILAYACAĞIZ"

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly yaptığı açıklamada, Mısır’ın yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 40’ını koronavirüse karşı aşılamaya planladığını duyurdu.

Madbouly, aşı olmak için hükümetin açtığı kayıt platformuna kaydolan 6 milyon kişiden bugüne kadar 2,5 milyonunun aşılandığını belirti.

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 956 YENİ VAKA GÖRÜLDÜ

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Khaled Megahed yaptığı açıklamada, son 24 saatte 956 yeni vaka ile 40 can kaybının kayda geçtiğini ifade ederek, toplam vaka sayısının 263 bin 606’ya, toplam can kaybının ise 15 bin 136’ya ulaştığını aktardı.