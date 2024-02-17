Mısır, Gazze yakınındaki inşa çalışmalarına devam ediyor İsrail ordusunun kara saldırısına Refah'tan göçmen akınının önüne geçilmek isteniyor. Kahire yönetiminin inşa çalışmaları uyduya yansıdı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Refah kentine sıkıştırdığı Filistinliler, bombardıman korkusu altında yaşıyor.

Tel Aviv'den yapılan açıklamalar, Refah'ta zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinlileri yeni saldırı tehdidiyle karşı karşıya bırakmış durumda.

Uydu görüntüleri, Mısır'ın Gazze sınırı boyunca devam eden kapsamlı inşaat çalışmalarını ortaya koydu.

Tampon bölge inşa ediliyor

İddialara göre çalışmalar, Filistinli mültecilere barınma sunma amacıyla yürütülüyor.

İsmi açıklanmayan Mısırlı kaynaklar, İsrail'in Refah'ta planladığı kara saldırısına devam etmesi ihtimaline karşılık Sina'nın kuzeyindeki bölgede duvarlarla çevrili izole bir tampon bölge kurmak için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Duvarın yüksekliği 7 metre

BBC'nin aktardığına göre, bölgede 7 metre yüksekliğinde duvarlar inşa ediliyor.

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Filistinli sivilleri Mısır'a tahliye etme niyetinde olmadıklarını" belirtti.

7 Ekim saldırılarının ardından Mısır, sürekli olarak sınırlarını mültecilere açmayacağını söylüyor.

Netanyahu'dan saldırı sinyali

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail ordusunun uluslararası uyarılara rağmen yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin barındığı Refah'ta büyük bir saldırıya hazırlandığının işaretlerini veriyor.

Refah'a yönelik planlanan saldırı öncesinde İsrail, sivillerden şehrin kuzeyine doğru gitmelerini istiyor.