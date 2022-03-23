Mısır, İsrail ve BAE, üçlü zirve düzenledi

Bennett ve Bin Zayid, Sisi tarafından ağırlandı. Görüşmenin İran ile yürütülen nükleer müzakerelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Mısır'ın doğusundaki Şarm eş-Şeyh kenti, üçlü zirveye ev sahipliği yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, burada bir araya geldi.

NÜKLEER MÜZAKERELERLE EŞ ZAMANLI GÖRÜŞME

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, görüşmenin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelerle eş zamanlı gerçekleştiği ifade edildi

"OLAĞANÜSTÜ ZİRVE"

Ancak, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi de Şarm eş-Şeyh'teki üçlü "olağanüstü zirvenin", nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinin akabinde yapıldığına dikkati çekti.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Mısır ve BAE'den görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, üçlü zirve öncesinde Bennett ve Bin Zayid ile ayrı ayrı görüşmüştü.

ENERJİ VE GIDA GÜVENLİĞİ

Bloomberg'ün haberine göre, Sisi, Bin Zayid ve Bennett, enerji ve gıda güvenliğini ele aldı.

"Mini zirvenin" Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı yüksek tahıl ve enerji fiyatlarının ardından gerçekleştiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili ismi açıklanmayan bir kaynak, Mısır'ın öncelikle gıda güvenliğiyle ilgilendiğini, Kahire'nin ithal ettiği buğdayın çoğunun Rusya ve Ukrayna'dan geldiğini söyledi.