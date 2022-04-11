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    Mısır ve AB arasında doğalgaz anlaşması

    Mısır ve Avrupa Birliği, Rus gazına alternatif arayışında doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardı.
    • AA
    • 11.04.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:24
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    Mısır ve AB arasında doğalgaz anlaşması

    Rusya-Ukrayna savaşından sonra başlayan yaptırım süreci ile Rus enerji kaynaklarına alternatif arayan Avrupa, Mısır ile anlaştı.

    Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

    "Doğalgaz alanında anlaştık"

    Mısır ile AB Komisyonu tarafından yayınlanan ortak bildiride, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde anlaştıkları belirtildi.

    Bildiride, "İki taraf, sıvılaştırılmış doğalgaz ve yeşil hidrojen arzı alanındaki iş birliğini artırma, Avrupa, Afrika ve Körfez ülkeleri arasındaki hidrojen ticaretini içeren Akdeniz Yeşil Hidrojen Ortaklığı'nı geliştirme konusunda da anlaştı." ifadeleri yer aldı.

    Mevcut jeopolitik durumun etkisinin, iklim eylemi arzusunu geriletmemesi gerektiği ifade edilen bildiride, gelişmekte olan ülkelere sunulacak mali alanın daraltılmasına neden olmaması konusunda da müttefik kalındığı kaydedildi.

    Mısır ve AB arasında doğalgaz anlaşması #1


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