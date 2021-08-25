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    Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat

    Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat gerçekleştirdi.
    • AA
    • 25.08.2021 - 05:42
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    Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat

    Mısır ile Fransa ortak tatbikata çıktı.

    Açıklamayı Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasından yaptı.

    MISIR VE FRANSA UÇAKLARI KATILDI

    Abdulhafiz, yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata, Mısır hava kuvvetlerinden Mirage 2000, Refale ve F-16 tipi uçakların katıldığını, Fransa hava kuvvetlerinden ise Mrtt yakıt ikmal uçağının katılım gösterdiğini aktardı.

    Abdulhafiz, tatbikat kapsamında havada yakıt ikmali ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini belirtti.

    Abdulhafiz ayrıca, tatbikatın, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki mevcut iş birliğini geliştirmek ve karşılıklı tecrübe alışverişi kapsamında icra edildiğini kaydetti.

    Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 10 Haziran'da yapılmıştı.

    Mısır ve Fransa dan ortak tatbikat #1

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