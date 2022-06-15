Mısır ve İsrail, Avrupa'ya doğalgaz arzını artıracak

Brüksel, her iki ülkeyle üç yıllık anlaşmaya imza attı. İsrail'den yapılan açıklamada, "Bugün tarih yazıyoruz" denildi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşı sonrası Moskova yönetimini çeşitli alanlarda ekonomik yaptırımlarla hedef alırken, enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltmak istiyor.

Rusya dışında enerji sağlayabilecek ülkeler, Brüksel'in radarına girdi.

Yürütülen görüşmeler sonucu Mısır, İsrail ve AB arasında, Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşmaya imzalar atıldı.

"Bugün tarih yazıyoruz"

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrrar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır ve AB ile Avrupa'ya doğalgaz arzının artırılmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.

Elharrrar, yayınladığı görüntülü mesajında, "Bugün tarih yazıyoruz. Bugün İsrail ve Mısır, doğalgazını Avrupa ile paylaşmayı ve enerji krizinin çözülmesine yardımcı olmayı taahhüt etti." dedi.

"AB'li dostlarımız enerji krizi yaşıyor"

İsrailli Bakan, "Bu anlaşma maalesef, AB'li dostlarımızın büyük bir enerji krizi yaşamasına neden olan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle imzalandı. Bu mutabakat zaptı yeni bir ortaklık, dayanışma ve istikrar yolunda olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

İsrail Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise imzalanan anlaşmanın 3 yıllık olduğu, sonrasında 2 yıl daha uzatma opsiyonu bulunduğu bilgisine yer verildi.

"Önemli bir adım"

AA'nın haberine göre, Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla da anlaşmaya işaret ederek, "bugünün herkes için önemli bir tarih olduğunu" ifade etti.

Molla, söz konusu anlaşmanın Orta Doğu Gaz Forumu çatısı altında Mısır, İsrail ve AB arasındaki iş birliği yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.