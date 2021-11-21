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    Mısır'da kum fırtınası

    Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesi, kum fırtınası altında kaldı.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 02:18
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    Mısır'da kum fırtınası

    Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınasının vurması ile bölgede birçok noktada elektrik kesintisi yaşandı.

    TRAFİK DURDU

    Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, Kahire-Fayyum yolunda trafik durdu.

    "EVİNİZDE KALIN" UYARISI YAPILDI

    Meteoroloji, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

    Mısır'da kum fırtınası - Video

    Mısır da kum fırtınası #1

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