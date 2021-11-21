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Mısır'da kum fırtınası
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Fayyum bölgesi, kum fırtınası altında kaldı.
- İHA
- 21.11.2021 - 02:18
Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Fayyum bölgesini kum fırtınasının vurması ile bölgede birçok noktada elektrik kesintisi yaşandı.
TRAFİK DURDU
Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, Kahire-Fayyum yolunda trafik durdu.
"EVİNİZDE KALIN" UYARISI YAPILDI
Meteoroloji, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Mısır'da kum fırtınası - Video