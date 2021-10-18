Mısır'da resmi kurumlara aşı şartı getirildi

Mısır'da koronavirüse karşı aşı olmayan memurlar, 15 Kasım vatandaşla da 1 Aralık tarihinden itibaren resmi kurumlara giremeyecek.

Mısır hükümeti, ülkede aşı olmayanlara karşı yeni bir karar aldı.

Hükümeti, kovid-19 aşısı yaptırmamış memurların 15 Kasım'dan, vatandaşların da 1 Aralık'tan itibaren resmi kurumlara girişine yasak getirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi kurumlara aşısızların alınmaması kararı, Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığında toplanan Koronavirüs Kriz Yönetimi Yüksek Komite toplantısında alındı.

AŞISIZ MEMURLARDAN HER HAFTA PCR TESTİ İSTENECEK

Aşılarını yaptırmayan memurların 15 Kasım'dan itibaren görev yerlerine girişlerine izin verilmemesi ya da her hafta PCR testi yaptırmaları şartı getirildi. Aşısız vatandaşlar ise 1 Aralık'tan itibaren kamu kurumlarına giriş yapamayacak.

ŞU ANA KADAR 31.7 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Toplantı sırasında Sağlık Bakanı Hale Zayid, Mısır'da şu ana kadar vatandaşlara 31,7 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı. Zayid, vatandaşların aşıya ulaşımını sağlamak için cuma günleri mescitler, pazar günleri kiliseler, mahkemeler ve trafik gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalarda aşı merkezleri kurulacağını duyurdu.

Öte yandan Yüksek Öğretim Bakanı Halid Abdulgafur, ülkedeki üniversitelerde şu ana kadar 1,2 milyon doz aşı uygulandığını açıkladı.

Resmi verilere göre, bugüne dek kıovid-19 nedeniyle Mısır'da 17 bin 926 kişi hayatını kaybetti.