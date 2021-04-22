Mısır’da Sinovac aşısı üretimi için anlaşma imzalandı

Mısır, Çinli şirket Sinovac ile korona virüse karşı geliştirilen aşının Mısır’da üretilmesi için anlaşma imzaladı.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, Mısır Biyolojik Ürünler ve Aşılar Holding Şirketi (VACSERA), Çinli şirket Sinovac ile Mısır’da koronavirüs aşısının üretilmesi için anlaşma imzaladı.

"ÜRETİMİN EN KISA ZAMANDA BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen imza törene Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, Mısır Sağlık Bakanı Hala Zayed ve Çin’in Mısır Büyükelçisi Liao Likiang katıldı. Anlaşmanın imzalanmasının arından Madbouly ve Likiang, yaptıkları açıklamada Çin ve Mısır’ın Covid-19 salgınına karşı mücadeledeki işbirliği üzerinde durdu. Madbouly, “İmzalanan anlaşma çok önemli. Mısır’a, Covid-19 aşılarını yerel olarak üretme fırsatı sunuyor. Aşının üretiminin en kısa zamanda başlamasını bekliyoruz” dedi.

"AFRİKA'YA DA YARDIM ETMEYE BÜYÜK BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Likiang ise “İmzalanan anlaşma Çin-Mısır’ın koronavirüs salgına karşı olan işbirliğinde yeni ve önemli bir adım. Koronavirüs salgını ile mücadelede Mısır ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Afrika’ya da yardım etmeye büyük bir önem veriyoruz” ifadesini kullandı.