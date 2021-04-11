Mısır'dan Ever Given kararı: Tazminat ödemeden hareket edemez

Süveyş Kanalı İdaresi, yaklaşık 1 hafta boyunca dünya ticaretinin kanaldan ilerlemesini durduran Ever Given isimli konteyner gemisinin tazminat ödemeden hareket edemeyeceğini söyledi.

Mısırı’ın Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osama Rabie, yaklaşık bir hafta boyunca karaya oturup su yolunu kapatan Ever Given isimli konteyner gemisinin tazminat ödemeden serbest kalmayacağını açıkadı.

Cumartesi gecesi bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Osama Rabie, “Araştırmalar tamamlanana ve tazminat ödenene kadar gemi burada kalacak.” ifadelerini kullandı.

"TAZMİNAT ÖDENDİĞİ ANDA HAREKET EDEBİLİR"

Osama Rabie açıklamalarına, “Anlaşmanın hızlı bir şekilde sağlanmasını umuyoruz. Tazminat ödenmesinin kabul edildiği an, geminin hareket etmesine izin verilecek.” şeklinde devam etti.

25 Mart'ta Japon Shoei Kisen KK firmasına ait 400 metre uzunluğundaki Ever Given, Çin’den Hollanda’ya giderken 220 bin ton mal ile karaya oturmuştu.

GÖLLER YÖRESİNE ÇEKİLDİ

Gemiyi sıkıştığı yerden hareket ettirmeyi başaran Mısırlı yetkililer, devasa gemiyi göller bölgesine çekerek alıkoydu.

YAKLAŞIK ZARAR 1 MİLYAR DOLAR

Süveyş Kanalı’da kaza nedeni ile yaklaşık 1 milyar dolar zararın meydana geldiği tahmin ediliyor.

DİĞER GEMİLERE DE TAZMİNAT VERİLEBİLİR

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı, kazadan sonra günlerce kanalda beklemek zorunda kalan gemilere bazı tazminatlar verilmesiyle ilgili meseleler üzerinde düşünüldüğünü belirtti.

SİLAHLI KUVVETLER KANALIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Ayrıca geminin, kaptanın emirlerinin dinlememesi nedeni ile meydana gelen teknik arızanın kazaya sebep olabilme ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Süveyş Kanalı'nın güvenli bir geçiş kanalı olduğunu vurgulayan Rabi, Mısır silahlı kuvvetlerinin kanalın emniyeti için çalıştığını kaydetti.

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