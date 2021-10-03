Ulusal hava yolu şirketi EgyptAir, Kahire'den Tel Aviv'e uçtu. Yeni karara göre, iki ülke arasında haftada dört uçuş düzenlenecek.

Mısır'ın bayrak taşıyıcı hava yolu kuruluşu EgyptAir, İsrail'e ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

Kahire'den havalanan uçak, pazar sabahı İsrail'de Ben Gurion Havaalanı'na indi.

İSRAİL İLE MISIR ARASINDA UÇUŞLAR BAŞLADI

Uçuş kararının, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasındaki görüşmeden sonra alınması dikkat çekti.

Times of Israel'in haberine göre, Ben Gurion Uluslararası Havaalanı ile Kahire arasında haftada dört aktarmasız ticari uçuş yapılacak.

Mısır'dan İsrail'e ilk ticari uçuş yapıldı ViDEO

DAHA ÖNCE TEK UÇUŞ YAPILIYORDU

1980'li yıllardan bu yana Mısır ile İsrail arasındaki yapılan uçuşlar, Mısır bayrağı olmayan uçaklarla Air Sinai tarafından gerçekleştiriliyordu.

Mısır, 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olarak kayıtlara geçti.