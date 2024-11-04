Moldova'daki seçimlerde katılım oranı yüzde 54 oldu

Moldova'daki seçimlerde, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo yarışıyor.
Oyların yüzde 99,68'i sayıldığı seçimlerde Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçlarına göre, seçimin ikinci turunda katılım oranı yüzde 54,30 olarak açıklandı.
KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE SEÇİMİN KAZANANI SANDU
Kesin olmayan sonuçlara göre Sandu, yüzde 55,35 oy alarak seçim yarışını kazanırken Stoyanoglo yüzde 44,65 oy aldı.
Kesin sonuçların ise 3 gün içinde açıklanması bekleniyor.
Öte yandan, seçimden birinci çıkan aday 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevinin başına geçecek.
SEÇİMİN BİRİNCİ TURUNDA HİÇBİR ADAY YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OY ALAMADI
Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun görev süresinin dolması sebebiyle 20 Ekim'de seçim düzenlenmiş, cumhurbaşkanı koltuğu için 2'si Gagauz Türkü 11 aday seçim yarışına katılmıştı.
Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması sebebiyle seçim, ikinci tura kalmıştı.
Seçimle aynı gün Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlenmiş ve anayasada değişiklik yapılması konusunda seçmenlerin yüzde 50,35'i "evet", yüzde 49,65'i "hayır" oyu vermişti.
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