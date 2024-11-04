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Moldova'daki seçimlerde katılım oranı yüzde 54 oldu

Moldova'daki seçimlerde katılım oranı yüzde 54 oldu İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'i barajını geçememesi sonrası ikinci tura kalan Moldova seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, Sandu, yüzde 55,35 oy alarak seçim yarışını kazandı.