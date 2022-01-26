Mozambik'te tropik fırtına: 15 ölü

Hafta başında etkili olan ana tropik fırtınasında ölü sayısının 15’e yükseldiği, yetkililerin olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Afrika ülkesi Mozambik’in orta ve kuzey bölgelerinde pazartesi günü etkili olan ana tropik fırtınası; ev, okul, hastane ve iş yerlerinde hasara yol açarken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu birçok bölge karanlığa gömüldü.

Fırtınadan en çok etkilenen Tete eyaletinde, molozların altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletteki Rovubwe Nehri üzerinde yer alan bir köprünün ise fırtınada çöktüğü belirtildi.

CAN KAYBI SAYISI 15 OLDU

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde fırtınanın etkili olduğu bölgelerde can kaybı sayısının 15’e yükseldiği ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini kaybettiğini ancak ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış ile şiddetli rüzgarın etkili olmaya devam edeceği konusunda uyardı.