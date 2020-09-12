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- MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonların bilançosunu paylaştı.
- AA
- 12.09.2020 - 09:50
- Güncelleme : 12.09.2020 - 09:50
Türkiye, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da terörle mücadelesine kararlı ve etkili bir şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ya karşı operasyonlar icra edildiğini duyurdu.
Bakanlığın resmi internet sitesinden, operasyonların bilançosuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
SON 10 GÜNÜN BİLANÇOSU: 118 TERÖRİST ETKİSİZ
"Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."