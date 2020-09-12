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    MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Bakanlık, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonların bilançosunu paylaştı.
    • AA
    • 12.09.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 09:50
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    MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da terörle mücadelesine kararlı ve etkili bir şekilde devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ya karşı operasyonlar icra edildiğini duyurdu.

    Bakanlığın resmi internet sitesinden, operasyonların bilançosuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

    SON 10 GÜNÜN BİLANÇOSU: 118 TERÖRİST ETKİSİZ

    "Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

    En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

    MSB: Son 10 günde 118 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

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