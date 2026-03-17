Mücteba Hamaney, ölümden saniyelerle kurtuldu: Ses kaydı ortaya çıktı

İran’ın yeni Yüksek Lideri Mücteba Hamaney’in, 28 Şubat’ta düzenlenen kritik saldırıda ölümden saniyelerle kurtulduğu sızdırılan ses kayıtlarıyla ortaya çıktı. İngiliz The Telegraph gazetesinin doğruladığı kayıtlara göre, saldırı yerleşke içindeki birden fazla kritik noktayı hedef aldı ve eş zamanlı bir “yok etme operasyonu” niteliğindeydi.

YERLEŞKE İÇİNDE BİRDEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI

Ses kayıtlarına göre saldırı, sabah saat 09.32’de yerel saatte başladı. Dönemin İran lideri Ali Hamaney, üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle birlikte yerleşke içinde toplantıdaydı.

Protokol sorumlusu Mazaher Hosseini, kayıtta, saldırının tek bir binaya değil, yerleşke içindeki birden çok kritik noktaya aynı anda düzenlendiğini aktardı. Ali Hamaney’in bulunduğu bölüm üç ayrı füze ile vurulurken, üst katlardaki konutlar da doğrudan hedef alındı.

MÜCTEBA HAMANET BAHÇEYE ÇIKTI, ÖLÜMDEN KURTULDU

Sızdırılan kayıtlara göre Mücteba Hamaney, saldırıdan hemen önce kısa süreliğine bahçeye çıktı. Hosseini, bu anı şöyle anlattı:

Mücteba Hamaney bahçedeyken füzeler binayı vurdu. İçeri tekrar yöneldiği sırada patlamalar gerçekleşti. Bu sayede doğrudan hedef olmaktan son anda kurtuldu.

Patlamaların etkisiyle Hamaney’in bacağında hafif yaralanma meydana geldiği bildirildi.

YERLEŞKE İÇİNDE AĞIR YIKIM

Saldırının şiddeti, özellikle konut bölümlerinde büyük kayıplara yol açtı. Mücteba Hamaney’in üst katı doğrudan vurulurken, alt kattaki aile üyelerinin yaşadığı alanlar da füzenin etkisiyle yıkıldı. Hosseini, bir füzenin alt kattaki odaya kadar inerek ciddi hasara yol açtığını belirtti.

ÜST DÜZEY KAYIPLAR VE EŞ ZAMANLI PLAN

Kayıtlarda, saldırının rastgele değil önceden planlanmış olduğu vurgulandı. Amaç, yerleşke içindeki farklı kritik noktaları eş zamanlı vurup liderlik yapısını tek hamlede çökertmekti. Saldırıda İran’ın askeri ve siyasi yapısında kritik görevlerde bulunan birçok kişinin hayatını kaybettiği, bazı cenazelerin ise büyük ölçüde parçalandığı aktarıldı.

DİĞER HEDEFLER VE KURTULANLAR

Yerleşke içindeki yalnızca ana bina değil, alt ve üst katlardaki diğer konutlar ve aile üyelerinin yaşam alanları da hedef alınmıştı. Bazı kişiler enkaz altında kalarak şans eseri kurtuldu. Saldırının geniş çaplı etkisi ve eş zamanlı planlama, operasyonun “maksimum yıkım” stratejisiyle gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.