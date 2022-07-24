Petrol
97.11
-1.29%
Euro
18.1796
0.31%
Dolar
17.8
0.41%
Altın
986.97
0.20%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.200
-2.78%
BTXN Coin
10.55
-5.46%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri açık artırmaya çıkarıldı

    Muhammed Ali'nin 1974'teki "Rumble in the Jungle" maçında kazandığı ağır sıklet şampiyonluk kemeri, açık artırmada 6.18 milyon dolara satıldı.
    • 24.07.2022 - 23:57
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri açık artırmaya çıkarıldı

    Muhammed Ali'nin 1974'te "Rumble in the Jungle" maçında George Foreman'ı yenerek kazandığı altın kemer, bugün açık artırmada satıldı.

    6.18 milyon dolara satıldı

    Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, 6.18 milyon dolar vererek kemerin sahibi oldu.

    Irsay, Amerikan tarihi ve pop kültürü hatıralarından oluşan koleksiyonu için kemeri aldığını doğrulayarak, sosyal medya hesabından kemeri aldığı için gurur duyduğunu yazdı.

    Sergilenecek

    Kemer, 2 Ağustos'ta Chicago'daki Navy Pier'de ve 9 Eylül'de Indianapolis'te sergilenecek.

    Muhammed Ali nin şampiyonluk kemeri açık artırmaya çıkarıldı #1

    Muhammed Ali nin şampiyonluk kemeri açık artırmaya çıkarıldı #2

    Muhammed Ali nin şampiyonluk kemeri açık artırmaya çıkarıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü
    Futbol

    Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü

    Beyoğlu'nda fuhşa giden 2 şahıs biber gazlı gasba uğradı
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda fuhşa giden 2 şahıs biber gazlı gasba uğradı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir