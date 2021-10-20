Muhammed bin Selman, ABD ile İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesini görüştü

Muhammed bin Selman, ABD ile İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesini görüştü

Suudi veliaht prens, Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile bir araya geldi. İki ismin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

ABD ile Suudi Arabistan arasında, İsrail konusunda temas gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesini görüştü.

GÜNDEM TEL AVİV-RİYAD NORMALLEŞMESİ

Walla News sitesinde yer alan haberde, Sullivan'ın Bin Selman ile 27 Eylül'de Neom bölgesinde yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

SELMAN REDDETMEDİ

Adı açıklanmayan ABD'li ve Arap kaynaklara dayandırılan haberde, Bin Selman'ın, Sullivan'ın gündeme getirdiği konuyu hemen reddetmediği ifade edildi.

İsrail ile ilişikleri normalleştirmenin zaman alabileceğini dile getiren Suudi Arabistan tarafının, Sullivan'a bunun için atılması gereken adımlardan oluşan bir liste verdiği kaydedildi.

ABD, İSRAİL-SUUDİ ARABİSTAN NORMALLEŞMESİNİ İSTİYOR

Adı açıklanmayan ABD'li bir kaynak, Suudi Arabistanlı yetkililerin verdiği listede ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik maddelerin de yer aldığını aktardı.

Haberde, ABD yönetiminin uzun yıllardır Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini kademeli olarak normalleştirmesi için çaba gösterdiğine işaret edildi.

SELMAN NORMALLEŞMEYE AÇIK

Veliaht Prens Bin Selman'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusuna açık olduğuna ancak babası Kral Selman bin Abdulaziz'in, Suudi Arabistan'ın İsrail-Filistin meselesindeki geleneksel politikasını sürdürmekte ısrar ettiğine dikkati çekildi.