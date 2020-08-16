Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim Tokyo'da anıldı

Japonya'da İslam'ın tanınmasında büyük emeği olan Müslüman Tatar-Türk İslam bilgini, kadı ve seyyah Abdürreşid İbrahim, vefatının 76'ncı yıl dönümünde Tokyo'daki kabrinde ziyaret edildi.

Japonya'da bulunan Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar’ın öncülüğünde Japonya’daki Türk toplumu temsilcileri Tokyo’nun Fuçuu semtindeki Tama mezarlığında medfun Abdürreşid İbrahim'in kabrini ziyaret etti.

İbrahim Efendi ve çevresindeki medfun Müslüman kabirlerine çiçekler bırakıldıktan sonra imam Çınar Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

SEYYAH, GAZETECİ VE İMAM

Tarihi kaynaklara göre, 1857'de Sibirya'nın Tobolsk vilayetinin Taba kasabasında doğan İbrahim, uzun yıllar eğitim amacıyla farklı ülkelere seyahatler yaptı.

İbrahim, İstanbul'da 1915'te kurulan Rusya Müslüman Türk Kavimlerini Himaye Cemiyeti üyesi olarak ziyaret ettiği Avrupa şehirlerinde Rusya'daki Türk topluluklarının uğradığı baskıları anlattı.

Avrupa'daki faaliyetlerinden sonra tekrar İstanbul'a dönen İbrahim, 1922-1923 yıllarında Rusya'da, 1930'da Kahire'de, 1930-1931 yıllarında Mekke'de bulundu.

ÖLÜMÜNE KADAR JAPONYA'DA İSLAMİYETİ YAYDI

1934'te ailesiyle Japonya'ya yerleşen ve ölümüne kadar burada İslamiyet'i yaymaya çalışan İbrahim, 1937 yılında Tokyo'da inşa edilmesine ön ayak olduğu caminin imamlığını yaptı.

VEFAT ETTİĞİ TOKYO'DA DEFNEDİLDİ

Japonya'da 1939'da İslam dininin resmen tanınmasını sağlayan İbrahim, 1944'te Tokyo'da vefat etti ve buraya defnedildi.