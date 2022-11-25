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    Müslümanlar, şiddetli yağışa aldırmadan Kabe'yi dualarla tavaf etti

    Mekke'de yüzlerce Müslüman, umre ibadetini yerine getirirken şiddetli yağışa aldırış etmeden Kabe'yi dualar eşliğinde tavaf etti.
    • 25.11.2022 - 02:20
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    Müslümanlar, şiddetli yağışa aldırmadan Kabe'yi dualarla tavaf etti

    Suudi Arabistan’ın batısında şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirirken, Mekke'de de olumsuz hava koşulları etkili oldu.

    Şiddetli yağışta Kabe'yi tavaf ettiler

    Kabe'de bir araya gelen yüzlerce Müslüman ise, sağanak yağışa aldırmadan umre ibadetlerini gerçekleştirdi.

    Çok sayıda kişinin Kabe'yi tavaf ettiği o anlarda birçok mümin de şiddetli yağış altında namaz kıldı.

    Müslümanlar, şiddetli yağışa aldırmadan Kabe'yi dualarla tavaf etti  - Video

    Müslümanlar, şiddetli yağışa aldırmadan Kabe yi dualarla tavaf etti #1

    Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetmişti

    İHA'nın haberine göre, Cidde kentinde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nda bazı uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınırken, güvenlik gerekçesiyle Kral Abdülaziz Üniversitesi de dahil olmak üzere eğitim ve öğretime ara verilmişti.

    Yetkililer, şu ana kadar sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, halka gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunmuştu.

    Onlarca araç, ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Cidde’de bazı araçlar sel sularında sürüklenmişti. Sivil savunma ekipleri, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmıştı.

    Müslümanlar, şiddetli yağışa aldırmadan Kabe yi dualarla tavaf etti #2

    Müslümanlar, şiddetli yağışa aldırmadan Kabe yi dualarla tavaf etti #3

    Müslümanlar, şiddetli yağışa aldırmadan Kabe yi dualarla tavaf etti #4


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