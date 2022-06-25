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    Mustafa Sarıgül, Atina'da Kiryakos Miçotakis'e çağrı yaptı

    TDP lideri Sarıgül, Sintagma Meydanı'nda Başbakan Miçotakis'e seslendi. Konuşmasında Türk bayrağı açan Sarıgül, "Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara" dedi.
    • 25.06.2022 - 16:32
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    Mustafa Sarıgül, Atina'da Kiryakos Miçotakis'e çağrı yaptı

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'a gitti.

    Sarıgül, başkent Atina'da, Yunanistan Parlamentosu'nun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

    Miçotakis'e seslendi

    TDP lideri Sarıgül'ün gündeminde, son günlerde Ankara'ya karşı olumsuz tavırlar takınan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis vardı.

    Miçotakis'in, ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Sarıgül, anlaşmazlıkların diyalog ve müzakereyle çözülebileceğini dile getirdi.

    "Uyarıyorum, Amerika'ya güvenme"

    Sarıgül, "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosu'nun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız." dedi.

    Mustafa Sarıgül, Atina'da Kiryakos Miçotakis'e çağrı yaptı ViDEO

    Türk bayrağı açtı

    Sintagma Meydanı'ndaki konuşmasının bir bölümünde Sarıgül, Türk bayrağı açtı.

    Sarıgül, Yunanistan'ın silahlanmaya harcadığı paraya da dikkati çekerek, silaha bu kadar bütçe ayırmalarının gereksiz olduğunu vurguladı.

    "Ülkenizi Amerikan üssü yaptınız"

    Ege'de artan Amerikan askeri varlığına işaret eden Sarıgül, Miçotakis'e seslenerek, "Amerikan askerlerini çağırdınız, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. Kendinizi güvende hissetmek için ABD'ye ihtiyacınız yok." diye konuştu.

    Mustafa Sarıgül, Atina da Kiryakos Miçotakis e çağrı yaptı #1

    "Gerçek müttefikiniz biziz"

    Türkiye'nin komşularıyla her zaman iyi ilişkileri olmasını arzu ettiklerini kaydeden Sarıgül, "Müttefik dediğiniz ülkelere ve Amerika’ya da çok güvenmeyin. Sizin gerçek müttefikiniz biziz. Çünkü biz komşuyuz." ifadelerini kullandı.

    "Amerika'dan dost olmaz"

    AA'nın aktardığına göre, Sarıgül, Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhine sarf ettiği sözlerin de hoş olmadığını belirterek, "Amerika'dan dost olmaz. Sizin gereken dostunuz, komşunuz Türkiye'dir." dedi.

    Mustafa Sarıgül, Atina da Kiryakos Miçotakis e çağrı yaptı #2

    Mustafa Sarıgül, Atina da Kiryakos Miçotakis e çağrı yaptı #3


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